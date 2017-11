Afrique: Diplomatie - Emmanuel Macron attendu en Afrique

Le chef de l'Etat français se rendra ensuite à Abidjan pour assister au sommet Europe-Afrique qui aura lieu du 29 au 30 novembre, une occasion devant permettre de « replacer la relation France-Afrique dans le cadre de son projet de refondation de l'Europe ». Il s'adressera aux autres chefs d'Etat et de gouvernement, et devra insister en particulier sur la lutte coordonnée contre les réseaux de passeurs ; une discussion à laquelle seront associées les autorités libyennes. Emmanuel Macron évoquera aussi le soutien que souhaite la France pour la force antidjihadiste des pays du G5 Sahel. Il mettra à profit sa visite pour poser la première pierre du métro d'Abidjan, pour lequel Paris a accordé un prêt de 1,4 milliard d'euros.

Le président français entame, le 27 novembre au Burkina-Faso, une visite qui le conduira également en Côte d'Ivoire et au Ghana, pour promouvoir une politique africaine recentrée sur l'entrepreneuriat, la jeunesse et l'éducation, a indiqué l'Elysée.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.