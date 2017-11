Congo-Brazzaville: Santé - Un don de sang au profit du Centre de transfusion sanguine

L'acte humanitaire posé par l'Association sportive et sociale (ASS) des jeunes cadres, le 24 novembre à Pointe-Noire, permettra tant soit peu de sauver la vie de plusieurs patients dans les hôpitaux de la place.

Cinquante-quatre poches de sang ont été collectées, à l'issue de l'activité ouverte aussi bien au personnel de l'aéroport Antonio-Agostinho-Neto de Pointe-Noire qu'à d'autres bénévoles. Ce geste d'amour, a indiqué le vice-président de l'ASS des jeunes cadres, Allen Gomez, n'est pas un acte isolé. « Comme tous les ans, nous essayons d'organiser plusieurs activités de dons de sang, le but étant de soulager le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) qui a du mal à faire directement les collectes. Nous organisons, par le biais de notre association, des activités annexes au CNTS pour pouvoir apporter un plus afin de sauver les vies », a expliqué Allen Gomez.

Selon lui, l'association entend organiser trois à quatre séances de don de sang dans l'année si l'Etat en rendaient disponibles les poches de sang. « Il arrive des fois où nous mobilisons cent cinquante voire deux cents personnes mais, les poches de sang manquent parfois. C'est, d'ailleurs, le cas à cette séance où nous avons tablé sur plus de cent cinquante personnes mais, on a reçu que cinquante-cinq poches de sang. Nous nous sommes contentés de cela et essayerons de mieux nous organiser la prochaine fois», a-t-il déploré.

Il a, par ailleurs, souligné que cette collecte a été libre pour toute personne désireuse de donner son sang, notamment les curieux et surtout le personnel de l'aéroport qu'il a mobilisé pour la cause.

Allen Gomez a demandé au CNTS et à l'Etat de mettre l'accent sur la communication, pour montrer aux gens l'importance de donner leur sang. Lançant l'appel aux compatriotes, il a dit: « N'hésitez pas de donner le sang. Nous le faisons pour sauver des vies, c'est en donnant son sang que l'humanité va perdurer. Chacun de nous a cette part d'humanité qui a besoin d'aider, il faut la laisser s'exprimer ».

Rémy Florian Koulimaya, président de l'ASS des jeunes cadres, s'est dit satifait pour cette opération qui a permis de collecter cinquante-quatre poches de sang. Pour sa part, après avoir accompli son geste, Michelle Lepembé, agent à l'aéroport Agostinho-Neto de Pointe-Noire, a déclaré: « C'est pour la première fois que je fais un don de sang, je l'ai fait sans contrainte dans le but de sauver au moins une vie, j'ai mobilisé aussi mes collègues qui n'ont pas hésité à le faire. C'est un geste qui vient du cœur ».

De son côté la représentante du CNTS à cette activité, l'assistante sanitaire Judith Ossotoka, a félicité le geste, le courage et l'amour des jeunes de l'ASS pour cet acte humanitaire. « Si beaucoup de gens pouvaient faire ce même geste même une fois dans l'année, nombreux sont des malades qui seraient sauvés, parce que le sang c'est un produit humain, on ne peut pas le prendre en dehors des hommes », a-t-elle dit. Pour ce faire, elle a expliqué : « Normalement, la banque de sang a besoin du sang bénévole, de toute personne qui vient donner à son propre gré et assurée d'être en bonne santé ».