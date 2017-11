Maroc: Nul blanc entre le FUS et le Raja

Il y a lieu de rappeler que le championnat D2 se poursuivra ce week-end pour le compte de la 11ème journée. Samedi, trois matches sont à l'ordre du jour, à savoir CAYB-MAS, IZK-ASS et OD-KAC. Dimanche, le programme se décline comme suit : RBM-MCO, USK-JSM, USMO-RB, WAF-JSKT et WST-JSBG.

Après ce nul, le tout récent vainqueur de la Coupe du Trône rejoint au pied du podium Rapide Oued Zem et l'AS FAR avec 12 points, deux unités devant son adversaire du soir (7ème/5 matchs).

Le FUS de Rabat et le Raja de Casablanca n'ont pas réussi à se départager et se sont quittés sur un nul (0-0), jeudi soir en match de la 8ème journée du Botola Maroc Telecom D1 de football, disputé au Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat.

