Sénégal: Pétrole, sécurité, terrorisme... au centre de l'entretien entre Niasse et Mvouba

M. Mvouba a été nommé Premier ministre en janvier 2005 et ministre d'Etat, ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé de 2012 à mai 2016.

"C'est une personne ressource qui a une grande expérience, une bibliothèque vivante et j'ai eu le plaisir de le constater et d'en bénéficier ce jour", s'est réjoui l'ancien ministre d'Etat, ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé du Congo.

"Le terrorisme est aujourd'hui un grand péril sur lequel nous avons échangé et encourager les pays africains à mutualiser leurs forces et moyens pour faire barrage à ce phénomène qui est dangereux pour l'humanité", a-t-il souligné.

"Ces échanges n'ont pas commencé aujourd'hui. Lorsqu'il était le ministre des Transports aériens et ministre de l'Industrie, il y a plusieurs années, nous avons toujours échangé sur les dossiers africains, sur son présent et son avenir", a-t-il rappelé, promettant de faire une synthèse de la rencontre aux chefs d'Etat des deux pays.

"La jeunesse, c'est l'avenir et c'est aussi le présent. Et il faut considérer qu'elle est une priorité dans les politiques de développement", a expliqué M. Niasse qui a évoqué 20 ans de collaboration avec l'homme politique congolais.

Dakar — Le président de l'Assemblée nationale sénégalaise, Moustapha Niasse, s'est entretenu, vendredi à Dakar, avec son homologue du Congo, Isidore Mvouba, en visite au Sénégal de questions relatives au pétrole, à la sécurité en Afrique, à la formation et l'emploi des jeunes, et au terrorisme.

