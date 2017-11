Ile Maurice: Paul Bérenger - «Match dans sa parsiel la ant nou ek PTr»

Paul Bérenger en est convaincu. Nita Juddoo est la meilleure candidate pour la partielle. Elle représente la transition que veut apporter le MMM jusqu'aux élections générales, dit-il. «Nita enn dimoune honet kipa fézer ditou. Monn guet Bhadain so diskour. Li arogan. Nou pa déklar fézer. Nu aprane dé sé ki finn arivé. Match dan sa parsiel la sé ant nou avek PTr.» Le parlementaire n'a pas manqué de critiquer Arvin Boolell et le PTr.

«Il n'y aura aucun rapprochement. Nous irons seuls aux élections générales. On verra si le Parti travailliste et le MSM auront le courage d'y aller seuls. On sera le vrai changement. Avec le MSM, nous ne voyons qu'une politique de ti kopin ti kopine. Nous en sommes sûrs, les élections générales auront lieu en 2019», a soutenu le leader du MMM.

