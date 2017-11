Ile Maurice: Morne - Oneye, coup d'œil mythique

Mystique et mythique. C'est ainsi que ceux qui côtoient Le Morne le décrivent. Le Morne c'est aussi, à Maurice, le porte-drapeau de la liberté. Notion intimement liée à la lutte qu'y ont menée des esclaves. L'histoire raconte que de nombreux esclaves marrons vivaient dans les lieux difficilement accessibles de la montagne, qui n'étaient que falaises et forêts denses. Un mythe populaire souligne même qu'ils auraient été nombreux à se jeter du haut de la montagne à l'abolition de l'esclavage, en 1835, lorsqu'on est allé leur annoncer la nouvelle, en pensant qu'on venait les capturer à nouveau.

Célèbre à Maurice et dans le monde à plus d'un titre, Le Morne n'a plus besoin d'être présenté. Ce village, reconnu patrimoine de l'Unesco grâce à sa montagne, est d'un pittoresque dont les multiples autres attraits qu'il comporte font le charme. Parmi ceux-ci, ses plages et son site parfait pour les sports nautiques. Sans compter Oneye, une référence en la matière.

Tiens, on dirait un œil de profil. Il s'agit de Oneye, creusé dans l'une des falaises de la montagne du Morne Brabant. D'aucuns affirment que cette trace est née du lien que partageaient les esclaves avec la montagne. Oneye est aussi un lieu privilégié des surfeurs et kite surfeurs, qui sortent des quatre coins du monde pour surfer les vagues.

