Congo-Kinshasa: 31 décembre et au-delà - Jusqu'où irait la CENCO ?

Cette interrogation qui préoccupe certaines intelligences dans les sphères politiques en République Démocratique du Congo, à l'aube du 31 décembre et des enjeux de l'après, revêt un caractère très lancinante, pour ces dernières. Surtout après la flèche mouchetée lancée par la Conférence Episcopale Nationale du Congo -CENCO-, médiateur apprécié des discussions directes ayant produit l'Accord de la Saint Sylvestre. En Assemblée Plénière depuis le mercredi 22 novembre 2017, les princes de l'Eglise Catholique ont clôturé leurs assises dès hier, vendredi 24 novembre. Verdict ? La presse aura attendu le vadémécum de ce rendez-vous très suivi par les congolais. Mais, rien à se mettre sous la dent ou à rendre sous sa plume. Ce que, bien avant, le message de l'Eglise Catholique au Congo-Kinshasa était déjà dispatché comme des petits pains sucrés çà et là dans les paroisses. Quid de la substance ? "Le pays se meurt. Congolais, lève-toi ! Le mois de décembre approche". Donc, la CENCO, sur une lancée quasi similaire à l'Opposition, mobilise le peuple pour les enjeux de décembre sans donner, toutefois, d'indication, contrairement aux opposants, sur ce qu'il faut faire pour sauver ce "pays qui se meurt". Bientôt décembre, dans une poignée de jours, qu'ordonnera la CENCO ? D'où l'interrogation : jusqu'où pourra aller les Evêques catholiques pour accomplir ce qu'ils pensent être leur mission sociale et patriotique ?

Visiblement, le cap de décembre 2017 sera bien singulier. Les esprits sensibles devront s'endurcir. Si, du moins, aucune voie de consensus sur l'après 31 décembre de l'année en cours n'est tracée, à travers un new deal, sur la scène politique congolaise. Mieux placer pour tempérer les ardeurs sur l'agora, la CENCO, ancien arbitre du tout dernier dialogue ayant permis de dépasser la date fatidique jadis du 19 décembre, puis la fin de l'année sans trop de casse, a le cœur ailleurs. A tout dire, les hommes en soutane ne veulent plus servir de dinde de la farce. A savoir, jouer aux médiateurs alors que les politiques-dialogueurs ont d'autres calculs et cartes sous la main qui viseraient autre chose que l'objet d'un vrai compromis dans l'impasse électorale de la RDC. Qui, sans ambages, devrait avoir dans le viseur la décrispation mutuelle de la situation politique et, enfin, la tenue effective des élections pour une alternance pacifique. Ce, au bout du tunnel salvateur d'une transition consensuelle.

«Après analyse approfondie de la mauvaise gestion du pays et de la misère qui caractérisent notre pays sur tous les plans, principalement en ce qui concerne la corruption, le détournement des fonds du trésor public, le chômage, l'absence de la paix, de la liberté d'opinion et d'expression sur toute l'étendue du territoire national, la non-organisation des élections et surtout, la mauvaise volonté de ne pas appliquer l'Accord politique du 31 décembre 2016, les Evêques répondent à la principale et importante question : maintenant, que faut-il faire », dixit la Conférence Episcopale Nationale du Congo. Le prêtre est-il fatigué des pécheurs ? Demandait Alain Atundu lors des discussions directes.