Maroc: Message de condoléances de SM le Roi au Président égyptien suite à l'attaque terroriste contre une mosquée

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président égyptien, M. Abdelfattah Al-Sissi, suite à l'attaque terroriste qui a ciblé, vendredi, des fidèles d'une mosquée à Al-Arish, faisant plusieurs victimes.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom et au nom du peuple marocain, au président égyptien Sa vive condamnation de cet acte criminel lâche, qui a visé des fidèles en violation flagrante de la sacralité des lieux de culte, réitérant au dirigeant égyptien Sa solidarité entière avec le peuple égyptien frère dans cette conjoncture délicate, et l'adhésion constante du Royaume du Maroc aux efforts internationaux visant à lutter contre toutes les formes de terrorisme odieux et contraire aux préceptes de la religion islamique et aux valeurs humaines universelles.

Sa Majesté exprime au Président Al-Sissi, et à travers lui, aux familles éplorées et au peuple égyptien, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, implorant le Très-Haut d'avoir les victimes dans Sa Sainte miséricorde et de les accueillir dans Son vaste Paradis, et d'accorder à leurs familles patience et réconfort et prompt rétablissement aux blessés.