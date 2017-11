Ile Maurice: Incendie à Shoprite - «The Irish sera l'un des établissements qui seront les moins affectés», dit Javed Vayid

Les clients n'ont pas été affectés, - n'empêche qu'il est malheureux qu'un employé a péri (NdlR, Dinesh Domah -, donc il n'y a pas de psychose. Les gens doivent se réhabituer et là, nous sommes en période de haute saison, du coup les gens viendront. Si cet incendie s'était produit en basse saison, la reprise se serait avérée beaucoup plus difficile. Il faut maintenant que les commerces redoublent d'efforts, par exemple, pour accueillir les clients. D'ailleurs, lors de la fermeture, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Entre-temps, nous avons fait des formations avec nos employés pour pouvoir assurer la reprise.

Nous sommes parmi les établissements qui seront les moins affectés, parce que nous avons une clientèle spécifique. On est stand-alone. On ne dépend pas de la clientèle de l'hypermarché. Les magasins de vêtements, eux, par exemple, si. Ils pourraient subir une baisse de 60 % de leur chiffre d'affaires. Les magasins spécialisés du centre commercial vont, eux aussi, moins souffrir.

Pas du tout. Parce que The Irish se situe à l'autre bout du complexe. C'est surtout l'hypermarché lui-même et les magasins à proximité qui ont été touchés. Ils ont été affectés par la fumée.

