Angola: Des jeunes devraient opter pour la formation technico-professionnelle - indique un responsable

L'Angola et l'Afrique du Sud entament des discussions officielles vendredi, à Pretoria, sous la direction des… Plus »

Le chef du Pavillon, Bozardo Bongoque, a remercié pour l'initiative et expliqué en détail aux personnes présentes sur l'organisation et le fonctionnement du centre, ainsi que les procédures pour leur inscription.

La recommandation a été faite à la fin de la visite que les dirigeants juvéniles sportifs ont réalisée au Pavillon d'arts et métiers, affecté à la Direction du Travail et Sécurité sociale, dans le cadre du programme d'activités de l'institution dans le domaine de la protection de la jeunesse pour le premier emploi.

Uíge — Les jeunes de la région doivent opter pour leur formation technico-professionnelle, en vue de leur insertion sur le marché du travail et de contribuer au développement du pays, a encouragé vendredi le directeur provincial chargé de la jeunesse et des Sports de Uíge, Lussadicueno Emanuel Muanza.

