Congo-Brazzaville: Calendrier des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Afrique et en Europe (24, 25, 26 et 27 novembre 2017)

Sivasspor (Thievy Bifouma et Delvin Ndinga) VS Trabzonspor, dimanche à 12h

FAR Rabat (Ismaël Ankobo) VS Rif Hoceima, dimanche à 16h

ESSG VS Cholet (Kévin Zinga et Galcot Youlou Loufoukou), vendredi à 20h

Le Havre (Bryan Passi et Bevic Moussiti Oko) VS Lens, samedi à 15h15

Auxerre VS Nancy (Ryan Bidounga et Tobias Badila), vendredi à 20h

Caen (Durel Avounou et Brice Samba junior) VS Bordeaux, samedi à 20h

Dijon (Arnold Bouka Moutou, Dylan Bahamboula et Eden Massouema) VS Toulouse, samedi à 20h

