Angola: Le PR considère l'abolition des visas comme la voie de l'intégration économique

Pretoria — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré vendredi que les relations d'amitié et de solidarité avec l'Afrique du Sud présentaient de nouveaux défis, en particulier dans le domaine économique et social, soulignant que l'abolition des visas était la voie de l'intégration effective.

Dans son allocution lors des pourparlers officiels à l'occasion de sa visite d'État en Afrique du Sud, le Chef de l'Etat angolais a admis qu'il fallait maintenant déployer des efforts pour développer et consolider les économies respectives, en renforçant l'intégration économique qui facilite la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que le raffermissement des relations commerciales.

Selon João Lourenço, l'abolition des visas pour les citoyens des deux pays peut être un pas important dans cette direction, affirmant que suite à la conjoncture actuelle de l'Angola "ce processus d'intégration doit être fait graduellement et bilatéralement ".

Il a dit que les accords commerciaux préférentiels pourraient évoluer vers la création de zones de libre-échange, admettant que les deux pays avaient des responsabilités accrues dans la conduite de ce processus d'intégration régionale. Cela doit être assumé dans le cadre de la SADC, comme nouvelle dynamique de coopération en Afrique Australe.

Le Président angolais a souligné que l'intégration avait aussi pour but politique de renforcer les relations de sécurité, de paix et de bon voisinage entre les pays et pourrait être un exemple pour d'autres régions de l'Afrique qui sont en conflit permanant.

"L'Angola doit apprendre de l'Afrique du Sud le processus de transformation d'une économie parallèle et informelle en une économie où les entreprises sont dûment auditées et cotées en bourse", a-t-il déclaré, admettant que cela pourrait apporter plus de bénéfices et une grande transparence dans la gestion de la chose publique.

Pour sa part, le Président sud-africain Jacob Zuma a remercié son homologue angolais pour sa visite d'Etat et l'a encouragé pour la manière dont il dirige son pays, avant de réaffirmer sa volonté de renforcer la coopération bilatérale, en particulier dans le domaine commercial.

Zuma estime aussi nécessaire de soutenir le secteur privé dans l'investissement des projets visant à développer les économies de l'Angola et de l'Afrique du Sud, en citant des secteurs tels que l'agriculture, l'exploitation minière, la science et la technologie, l'énergie, l'infrastructure et le tourisme.