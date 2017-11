Cote d'Ivoire: Banque et finance - Auréolée de plusieurs distinctions, la Bicici décore ses agents

Pour M. Menann-Kouamé, ces distinctions constituent une « véritable reconnaissance de la qualité de notre service client, de la robustesse de notre gamme de produits et services, en conformité avec les standards élevés du Groupe BNP Paribas. » Avant de dédier ces prix aux clients, amis et partenaires de la banque.

A l'édition 2017 des International banking Awards, elle a remporté les prix de «Best Innovation in Retail Banking» (Meilleure Innovation dans le domaine de la Banque de Détail), et de «Best Commercial Bank» (Meilleure Banque Commerciale).

Cette décoration constitue la reconnaissance de cette institution à ses employés. D'ailleurs à propos des prix glanés par cette banque et son directeur général, M. Jean-Louis Menann-Kouamé ces dernières semaines, le premier responsable de cet établissement financier est le résultat du travail abattu par ses équipes. Et cela à la satisfaction des besoins des clients des clients.

Au cours de cette cérémonie de décoration, 98 médailles seront attribuées et réparties comme suit : Grand Or (35 années de service) :31 récipiendaires ; Petit Or (30 années de service) :19 récipiendaires ; Vermeil (25 années de service) :10 récipiendaires ; Argent (15 années de service) :38 récipiendaires.

La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire (Bicici) procédera, ce samedi 25 novembre 2017, à Abidjan-Cocody, les 2 Plateaux (à l'espace Latrille Events) à la décoration de ses agents en présence du ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale, Jean Claude Kouassi.

