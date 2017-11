Afrique Australe: Athlétisme - La Saint Silvestre de Luanda accorde la priorité aux étrangers de la SADC

Luanda — La 62e édition de la Saint Silvestre de Luanda reprend cette année, son caractère international, en donnant priorité aux concurrents étrangers de cinq pays de l'Afrique Australe (SADC), a déclaré vendredi, dans la capitale, le président de la Fédération Angolaise d?Athlétisme angolais, Bernardo António João.

Dans une conférence de presse au Centre de Presse Anibal de Melo (CIAM), pour présenter l'événement, qui aura lieu le 31 décembre, le responsable sportif a indiqué que la compétition, considérée comme la deuxième plus ancienne au monde, compte sur des invités d'Afrique Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie, du Mozambique et du Zimbabwe, ainsi que l'Angola, des intégrants de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

"Son internationalisation est due au fait que nous sommes membres de l'Association Internationale de Marathons et Courses routières (AIMS). Les pays de la région de la SADC, dont nous faisons partie, recommandent un plus grand échanges sportifs et par conséquent appellent les autorités angolaises, à matérialiser les décisions régionales, visant à accroître la compétitivité », a-t-il dit

Il a ajouté que l'organisation permettra la venue à peine de deux étrangers, un homme et une femme, représentant chaque pays en dehors de la zone SADC.

Cependant, a-t-il souligné, nous sommes conscients que les entrepreneurs d'aujourd'hui sont très attentifs aux phénomènes sportifs - étant ouverts aux négociations à ce niveau, certainement sous certaines conditions visant à préserver l'intérêt des athlètes angolais.

Evalué dans plus de 39 millions de Kwanzas, selon le responsable, l'argent qui soutient l'événement, est attendu à tout moment de la part du ministère de la Jeunesse et des Sports, pour le paiement du matériel technique, les prix des athlètes nationaux, étrangers et autres services.

A propos des prix, cinq mille dollars, équivalent en kwanzas, est le montant prévu pour les vainqueurs de la course de fin d'année, qui prévoit la participation de trois mille participants.

Des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports, du gouvernement provincial, de la police nationale et de la protection civile ont également assisté à la conférence de presse.