Cote d'Ivoire: Protection sociale - Un atelier sur les normes internationales de travail ouvert à Abidjan

Notons que la protection sociale est un droit humain reconnu par plusieurs instruments et textes juridiques internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'Homme, le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, la Charte de l'Union africaine, l'Agenda 2030 des Nations unies, l'Agenda 2063 de l'Union africaine ainsi que plusieurs conventions et recommandations de l'Organisation internationale du travail (Oit).

Mme Dago Charlotte, directrice régionale du travail à Toumodi, représentant le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, a, quant à elle, salué cette initiative. Elle s'est par ailleurs réjouie de la qualité des participants qui, à l'en croire, vont ressortir des résolutions pertinentes et les porter à l'attention du gouvernement ivoirien.

Selon Ghislaine Sahidonou, responsable des programmes de la protection sociale et l'égalité entre les hommes et les femmes au niveau de la Confédération de la société civile (Csi), co-organisatrice de l'atelier, il s'agit pour la société civile africaine de continuer l'action avec une nouvelle génération de leaders bien formés en la matière pour construire avec les gouvernements, des politiques sociales adaptées aux valeurs africaines.

