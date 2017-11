Sénégal: Lat Soucabé Mbow évoque son nouvel ouvrage, "un aide-mémoire et un outil à la citoyenneté"

La Campagne des 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles,… Plus »

"La géographie va au-delà" et "vise une description raisonnée, c'est-à-dire qu'elle décrit mais également elle explique en mettant en jeu les facteurs, les éléments de détermination, les rapports qu'ils ont entre eux et bien sûr leur localisation et leur répartition à travers l'espace", précise l'universitaire à la retraite.

Il rappelle que la géographie "a pour objet de décrire tous les phénomènes à la surface du globe terrestre. Et pour décrire, on se sert des mots tirés du langage courant que nous utilisons dans les échanges verbaux mais aussi il peut y avoir des mots qui sont propices à la spécialité".

"Or, la géographie a une plus grande épaisseur que cela", a fait valoir le professeur Mbow, qui présente son livre comme une contribution au travail de recherche consistant à restituer la trajectoire du Sénégal.

"Pour beaucoup, le cadre géographique, c'est le relief et le paysage naturel", perspective dans laquelle le géographe "est réduit au rôle de supplétif qui est là pour camper le décor", explique Lat Soucabé Mbow, agrégé de géographie et professeur des universités, dans un entretien avec l'APS dont il était l'invité de la rédaction, vendredi.

Dakar — L'universitaire et géographe sénégalais Lat Soucabé Mbow affirme que son nouvel ouvrage intitulé "Quand le Sénégal fabrique sa géographie", se veut un aide-mémoire pour les décideurs publics et "un outil de préparation à la citoyenneté".

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.