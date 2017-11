Congo-Brazzaville: Le Président Sassou N'guesso inaugure le méga Dangote Cement de Ndingui

Retrouvez le programme du week-end des Congolais de la diaspora en Europe et en Afrique. Plus »

Grace à l'usine de Ndingui, l'industrie du Congo vient de faire un réel saut qualitatif et devrait assurer des exportations sous le label « Made in Congo », en Afrique.

Un établissement scolaire moderne dont les travaux ont coûté 76 millions fcfa, une route bitumée de 30km pour un coût de 240 millions de Fcfa, réhabilitation d'un ouvrage d'art(pont) pour une valeur de 300 millions de Fcfa, etc, sont autant des œuvres bienfaitrices qui changent et améliorent le vécu quotidien des populations de la contrée. D'ailleurs, ces activités ont généré plus de 2000 emplois directs.

Déjà premier producteur de ciment de qualité en Afrique, plus de 48 millions de tonnes /an à partir de ses usines disséminées en Afrique (Nigeria... .), Dangote fait Officier dans l'Ordre du mérite congolais, confirme son leadership dans ce domaine de production de ciment en Afrique.

Plus de 300 millions de $ US d'investissements pour inonder le marché congolais de 1.500.000 tonnes supplémentaires de ciment. Dangote Cement de Ndingui vient d'être inaugurée par le Président Sassou N'Guesso.

Copyright © 2017 Confidentiel Afrique. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.