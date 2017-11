Congo-Kinshasa: Bruno Tshibala va-t-il démissionner ?

« Seigneur Notre Dieu, toi qui donnes la paix et qui est la paix en personne. Tu n'habites pas où se trouve… Plus »

Fidel Tingombay, est député de l'opposition courant progressiste : "C'est un excercice parlementaire classique, simple et normal. On a quelques heures devant nous pour que le Premier ministre se prononce."

Dans le cas où le Premier Ministre Bruno Tshibala n'aurait pas démissionné vendredi soir, le député national Thomas Lokondo, initiateur de la motion au parlement, s'engage à récolter les 125 signatures nécessaires pour le faire tomber de force. Pour une fois, la plupart des députés de la majorité et ceux de l'opposition parlent le même langage, estimant que le Premier Ministre a violé la constitution et la loi des finances.

