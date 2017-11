Afrique de l'Ouest: Mobilisation au Bénin et au Sénégal contre l'esclavage des migrants

Si l'Europe et sa politique migratoire ont été critiquées, de nombreux intervenants, comme Mamadou Diouf Mignane, coordinateur du Forum social sénégalais (FSS) et chargé du projet MADE Afrique (Migration et développement en Afrique), ont aussi fustigé les dirigeants africains : « Quand l'Afrique vend l'Afrique, quand l'Afrique torture l'Afrique, il faut donc consommer de l'Afrique. Ceux qui décident des destinées de l'Afrique prennent leurs responsabilités et qu'ils se fassent entendre pour que plus jamais ça. »

Ici, pas de cris, ni de slogans. Ce sont des regards graves, presque inquiets qui se sont alignés sous l'obélisque. Sur la grande scène, Tiao, jeune militant venu la rage au ventre « Où est la jeune Afrique ? Pourquoi aller mourir dans la gueule des poissons alors que nous avons la force, alors que nous sommes si intelligents et que nous sommes incapables de mettre cette intelligence en exergue ici au Sénégal, ici en Afrique pour pouvoir développer ce joli continent. »

