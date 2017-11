Congo-Kinshasa: Primature - Bruno Tshibala reste

En réalité, la conclusion de ladite Commission propose deux recommandations aux Députés nationaux, celle de veiller au strict respect des dispositions constitutionnelles et légales en rapport au délai du dépôt du projet des lois des finances publiques et, dans un tout autre volet, de veiller également au respect des principes concourants à l'élaboration du projet des lois de finances en République Démocratique du Congo. Pour dire que le rôle important des Députés serait aussi d'accompagner le Gouvernement à déposer les lois portant sur les finances publiques à temps. Les petits détails techniques en rapport avec la conclusion de cette Commission seront améliorés, car cela engage l'actuel projet des lois des finances et celui à venir, a laissé entendre les producteurs de ce document dans le souci d'harmoniser les points de vue à ce sujet.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.