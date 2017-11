Cote d'Ivoire: Balance de paiement - Un déficit de 53 milliards Fcfa observé

Représentant le ministre de l'Economie et des Finances, le directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, Assahoré Konan Jacques, a souligné que la disponibilité de statistiques fiables de la balance de paiement permettra d'opérer des meilleurs choix en matière de politique économique.

La balance de paiement mesure le niveau des échanges de la Côte d'Ivoire avec le reste du monde. Mieux, c'est un outil d'aide qui permet de « percevoir les effets des problématiques économiques conjoncturelles telles que la variation des cours des matières premières, la mobilisation des ressources extérieurs et les politiques d'attraits des investissements directs étrangers », a indiqué Chalouho Coulibaly. Il a également révélé que la réserve en devise de la banque de l'Union économique et monétaire ouest africain (Uemoa) est en bonne santé.

