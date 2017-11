Cote d'Ivoire: Ligue1 - Les Mimos visent la première place

Les Vert et rouge qui marquent le pas depuis quelque temps. Les protégés du coach Aka Kouamé n'ont plus gagné depuis la 3e journée. Seulement deux points enregistrés sur les neuf possibles en trois matchs.

Pour décrocher la tête du classement de la Ligue 1, les Mimos devront non seulement s'imposer mais espérer une contre-performance du leader, l'Afad, qui joue contre le Sporting de Gagnoa. Un match qui promet également. Avec neuf points en six matchs, Gagnoa occupe la 7e place et aimerait bien se jouer du leader avant de recevoir l'Africa Sports dans son nouveau stade le week-end prochain.

La pelouse du stade Auguste Denise étant impraticable pour cause de pluie. Un match qui s'annonce cependant difficile pour les champions en titre contre Inza Diabaté et ses coéquipiers qui restent sur une belle victoire (2-0) face au Séwé Sports, l'autre club de la ville portuaire.

Pour ce faire, Amani Yao et ses joueurs doivent passer l'obstacle Fc San Pedro, leur adversaire de la 7e journée. Dans une très bonne dynamique de quatre victoires en quatre matchs et une ligne offensive efficace, l'Asec part favori contre l'équipe du Fc San Pedro. Mieux, les protégés du président Roger Ouégnin vont défier leurs adversaires au stade Robert Champroux, au lieu du stade Auguste Denise de San Pedro, comme initialement prévu.

