Cote d'Ivoire: Licenciement d'agents à l'Agence emploi jeunes - L'administrateur explique la décision de la tutelle

« A la suite de cette dernière dérive qui s'est traduite, du 4 au 8 septembre 2017, par la perturbation et l'arrêt de travail en violation de la trêve sociale, une demande d'explication a été adressée individuellement à chaque agent mis en cause par le constat d'huissier. Les réponses aux demandes d'explication avaient pour point commun la défiance de l'autorité », a fait savoir l'administrateur de l'Aej.

Il a relevé qu'en dépit des avertissements, des appels au dialogue et à la responsabilité, les grévistes se sont livrés à la diffamation de leur tutelle dans la presse et les réseaux sociaux et à l'envoi d'e-mails anonymes de menace et d'intimidation aux responsables de l'Aej. Ils ont également perpétré des actes de vandalisme sur le réseau électrique du siège de l'Aej au Plateau, interdit l'accès des employés à leur poste de travail et empêché l'ouverture de certaines représentations régionales.

L'affaire défraie la chronique sur les réseaux et dans certains médias nationaux. Suite à un mouvement d'humeur du syndicat des agents de l'Agence Emploi jeunes (Aej), dont le pic a donné lieu, du 4 au 8 septembre dernier, à « une série d'agissements incompréhensibles et intolérables », l'administration de l'Agence a pris la décision de remercier 76 agents.

