« C'est un scandale et c'est un crime contre l'humanité de traiter ainsi ces migrants. Il faut prendre des mesures sévères pour ces trafiquants qui mettent en esclavage et exploitent la misère des êtres humains. Cela fait des mois que cette question est bien connue et bien identifiée. C'est important que des reportages aient pu le confirmer. La France a saisi le conseil de sécurité à ce titre pour qu'on puisse ensemble lutter contre ces trafiquants», s'est-il offusqué.

L'ambassadeur de France au Sénégal Christophe Bigot a déploré avec énergie la vente des migrants en libye. Le diplomate français qui s'exprimait hier, vendredi 24 novembre, en marge de la revue annuelle conjointe du programme de coopération entre l'agence française de développement et le Sénégal qualifie ce qui se passe en Libye de scandale et crime contre l'humanité.

