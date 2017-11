Ile Maurice: Fire Certificate - «Emerald Park n'est pas en conformité avec la loi», dit Pallen

Comment l'incendie s'est déclaré dans l'entrepôt de Shoprite ? C'est ce que devra déterminer l'équipe d'investigation des pompiers. «C'est une nouvelle équipe qui fait des enquêtes pour connaître les circonstances de l'incendie et comment il s'est propagé. C'est méthodique», déclare Louis Pallen. Le Chief Fire Officer ajoute que l'équipe s'est rendue sur le site du sinistre le jour où le feu s'est déclaré, le dimanche 12 novembre, pour recueillir des données et prendre des photos. «Il faut des éléments pour avoir une conclusion. L'investigation est scientifique.»

«Il y a eu un changement d'activité au centre. Mais celui-ci n'a jamais informé le Fire and Rescue Service et n'a effectué aucune demande pour l'obtention d'un nouveau Fire Certificate. Emerald Park a violé les Fire and Safety requirements. Du coup, il restera fermé jusqu'à nouvel ordre», a indiqué Louis Pallen, Chief Fire Officer. Ce dernier précise que «c'est suite à une complainte qu'une descente des lieux a été effectuée».

Le Fire and Rescue Service sévit. Suite à une inspection à l'Emerald Park, à Trianon, dans l'après-midi du vendredi 24 novembre, les éléments de cette brigade ont constaté que le centre n'était pas conforme aux critères d'un Fire Certificate. Celui-ci a été révoqué avec effet immédiat. Du coup, Emerald Park ne peut plus opérer.

