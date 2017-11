Cote d'Ivoire: François Amichia - "Les Etats doivent allouer au moins 20% des ressources financières aux collectivités locales"

Le commissaire du département de l'aménagement du territoire et des transports, de la Commission de l'Uemoa, Paul Koffi Koffi, a pour sa part, souligné que la rencontre permettra de définir le cadre stratégique de la décentralisation financière et de le soumettre aux Chefs d'Etat de l'Uemoa.

Pour le président du Cct-Uemoa, « cette conférence qui a pour thème : 'La décentralisation financière et la coopération transfrontalière face aux défis du développement durable, des migrations et de l'emploi des jeunes dans l'espace Uemoa', est une tribune de choix pour débattre des initiatives en cours et pour formuler des projets intègres flèches vers des financements importants et novateurs à mobiliser ».

