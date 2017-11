Cote d'Ivoire: Prises en charge scolaire - Amichia offre 100 millions de F CFA à 2000 élèves et étudiants

Il a donné le sens de cette cérémonie: « Notre rencontre vient célébrer notre engagement à offrir à nos enfants une éducation soutenue et porteuse de bons fruits. Notre but est de contribuer significativement à l'accès à l'éducation de nos enfants.

La commune de Treichville est engagée dans la promotion de la politique de scolarisation. A ce titre, depuis plus de vingt ans, le Conseil municipal octroie des prises en charge scolaire aux élèves et étudiants de ladite cité.

Cette année, cette disposition a été respectée à travers une cérémonie de remise de prises en charge d'une valeur de 100 millions de FCFA à 2 000 élèves et étudiants au titre de l'année scolaire 2017-2018. Le maire de la commune, François Amichia, a présidé récemment cette cérémonie de remise.

Il a donné le sens de cette cérémonie: « Notre rencontre vient célébrer notre engagement à offrir à nos enfants une éducation soutenue et porteuse de bons fruits. Notre but est de contribuer significativement à l'accès à l'éducation de nos enfants. Il s'agit de leur donner les armes pour être les décideurs et les animateurs du développement de notre pays. C'est une obligation de notre part. Et nous en avons fait une priorité ».

Avant d'ajouter: « Ces 100 000 000 de FCfa permettront au maximum de jeunes d'en bénéficier et soulageront bien des familles. C'est le lieu pour moi d'adresser mes sincères remerciements à l'ensemble des fondateurs et chefs d'établissements privés et laïcs qui nous accompagnent dans notre vision de construction d'une commune intellectuelle forte de l'éducation de sa jeunesse et de la qualité de ses travailleurs ».

Pour Aly Tiero, président du Comité d'organisation, cette action découle de la politique sociale du maire.