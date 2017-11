Ile Maurice: Terre-Rouge - Il découvre des saucisses avec des hameçons sur sa terrasse

Qui peut bien en vouloir à Xena, une Cane Corso de deux ans ? C'est ce que se demande le propriétaire de la chienne, Premduth Ittoo. Il a découvert des saucisses avec des hameçons sur sa terrasse, à l'étage, lundi. L'habitant de Bois-Pignolet, Terre-Rouge, âgé de 52 ans, a rapporté le cas à la police de la localité et s'y est rendu à nouveau mardi pour demander une Precautionary Measure.

Selon le propriétaire de l'animal, sa famille et lui étaient absents durant le week-end. Raison pour laquelle ils n'ont découvert les saucisses que lundi soir, lorsqu'ils sont rentrés chez eux. Premduth Ittoo explique qu'il pensait, dans un premier temps, que c'est son épouse qui avait donné à manger à Xena. Mais sa femme lui a fait comprendre que ce n'était pas le cas.

«Samedi et dimanche, je suis allé donner à manger à ma chienne dans la soirée, mais il n'y avait rien sur la terrasse ces jours-là. La personne responsable a dû envoyer la nourriture à l'étage, où se trouve Xena, en la lançant d'un terrain vague se trouvant à l'arrière de ma maison», souligne le quinquagénaire.

Premduth Ittoo pense qu'il se peut que ce soit un voleur, car quatre maisons voisines ont récemment été cambriolées. Et il a lui-même été victime d'actes malveillants ces derniers temps. Mais il ne comprend pas pourquoi quelqu'un a voulu faire du tort à son animal de compagnie.

«Elle est très docile et n'aboie que lorsqu'elle voit des étrangers. Elle reste toujours à l'intérieur de la maison», confie l'habitant de Bois-Pignolet. Ce dernier a publié des photos de la nourriture piégée sur la page 100 % Morisyen afin d'informer les internautes de cet acte malveillant.

La police a, elle, effectué une visite au domicile des Ittoo. Elle fait aussi des patrouilles régulières dans la localité.

Chiens pendus à Rodrigues trois jeunes libérés

La vidéo a fait le buzz et a provoqué l'indignation des internautes sur Facebook. On y voit des personnes en train de pendre deux chiens à Rodrigues. La police a ouvert une enquête et quatre jeunes, soit trois garçons et une fille âgés de 14 à 21 ans, ont été arrêtés lundi. Ces habitants de Terre-Rouge, au nord-est de l'île, font l'objet d'une charge provisoire de «cruelty to animals». Mardi après-midi, trois des quatre Rodriguais ont retrouvé la liberté conditionnelle contre une caution de Rs 10 000 et sous certaines conditions qu'ils devront respecter. Le quatrième suspect reste, lui, en détention jusqu'à la semaine prochaine, la police ayant objecté à sa remise en liberté. Il semblerait qu'il soit le cerveau dans cette affaire.

Cela fait plus d'une semaine que cette vidéo «live» circule sur Internet. Dans celle-ci, les jeunes disent que les deux chiens auraient attaqué des troupeaux de cabris. Ils auraient utilisé un langage injurieux, incitant à la haine envers certains citoyens, dans la vidéo. Plusieurs instances ont alors alerté la police. La Criminal Investigation Division de Port-Mathurin a ouvert une enquête. Ce qui a mené à l'arrestation des quatre Rodriguais. Interrogés, ils sont passés aux aveux.