Ile Maurice: Soodesh Callichurn - «Notre but est d'éradiquer l'extrême pauvreté»

«Chaque année, le gouvernement, le syndicat et le patronat se réunissent pour l'exercice de la compensation salariale. Il y a eu des rencontres cordiales où le dialogue et l'écoute primés. Nous avons pris en considération tout le monde... » Le ministre du Travail, Soodesh Callichurn est revenu sur la compensation salariale, samedi 25 novembre. C'était lors d'une conférence de presse, à La Victoria House, Port-Louis.

Soodesh Callichurn a ajouté que contrairement à l'année dernière, la compensation salariale de Rs 360 a été fixée across the board cette fois. «Les retraités et les pensionnaires bénéficieront, eux aussi, de cette compensation. En janvier 2018, les retraités toucheront Rs 5 810. C'est un grand progrès pour le pays», a-t-il soutenu. Il a ajouté, dans un même élan, que le salaire minimum a également été revu. Le but du gouvernement est, dit-il, «d'éradiquer l'extrême pauvreté à Maurice et contribuer à la paix sociale».

Augmentation de 600 %

Le dossier des cleaners a également été abordé lors de ce point de presse. Le ministre du Travail dit accueillir favorablement la décision prise par le Conseil des ministres. En effet, celui-ci a pris note du rapport du High Level Committee et a décidé que ces travailleurs seront employés à plein-temps par Landscope (Facilities) Co Ltd, fournisseur de services de nettoyage. «Zot finn amenn enn long komba. Zot pé subir dépi 2006 mé gouvernman avan pa ti éna volonté pou résoud zot problem. Aster zot pou gagn enn ogmantasion de 600 %. Anplis si zot res lwin, zot pou gagn fré transpor ek saler minimum ki pou apliké», a fait ressortir Soodesh Callichurn.

Le ministre du Travail a, dans la foulée, félicité les syndicalistes Jane Ragoo et Reeaz Chuttoo qui ont lutté aux côtés de ces cleaners. À savoir que les cleaners qui sont âgés de plus de 65 ans obtiendront une ex-gratia gratuity au moment de leur retraite, pour chaque année de service de nettoyage dans les écoles.

Commentant les incendies dans des bâtiments, Soodesh Callichurn affirme que des inspections régulières se font par les officiers de son ministère. «Mo minister résévwar komplint, li azir san atann. Tou lentrépriz ki amploy plis ki 100 dimounn oblizé éna Health and Safety Officer. Oblizé avoy rapor pou nou vérifié. Nou fer sa toulézour.»