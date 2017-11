Mauritanie: Le Président de la République visite le centre de conduite et de gestions des systèmes électriques

Vienne, 24/11/2017 - La ministre du Commerce, de l'industrie et du Tourisme, Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, a… Plus »

Le président s'est rendu dans les différents pavillons du centre et a suivi des explications de la part des responsables de la SOMELEC sur les missions, le fonctionnement du centre et les équipements qu'il renferme.

Il comporte des équipements du système d'acquisition et de traitement des données pour la supervision et la conduite des installations à distance en temps réel.

Ce centre assure la conduite à distance des moyens de production, du réseau de transport, d'évacuation et de distribution de l'électricité de manière optimale, fiable et sure en plus de la gestion des autres Centres de Contrôle des pays limitrophes reliés au réseau interconnexion.

A son arrivée, le Président de la République a été accueilli par le Premier ministre Monsieur Yahya ould Hademine, le ministre du Pétrole, de l'Energie et des Mines et le Directeur général de la SOMELEC.

