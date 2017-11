Congo-Brazzaville: Santé publique - Le service reprend progressivement au CHU de Brazzaville

Après la suspension provisoire du mouvement de grève, le 20 novembre, pour une période d'un mois, le Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B) a connu le jour suivant une grande opération de nettoyage qui a précédé la reprise des activités le lendemain. Même si les patients semblent encore hésitants, la présence des agents dans les salles et couloirs est une lueur d'espoir pour les malades. Autre fait à signaler au premier jour de la reprise, la pharmacie qui manque encore des produits. « Durant la journée du mardi, le CHU-B s'est transformé en un véritable chantier. Dans les différents services, des urgences à la psychiatrie, en passant par la réanimation, les laboratoires, les consultations externes, les services de chirurgie, la radiologie et bien d'autres, le spectacle était le même. Des agents munis de cache-nez, armés de balais, raclettes et autres outils de nettoyage, s'activaient à laver le sol, les vitres et dépoussiérer les murs », a noté avec satisfaction la direction générale dans un communiqué de presse.

