Ile Maurice: À Trianon - L'Emerald Park Shopping Centre fermé

«Nous vous informons de la fermeture momentanée des magasins et services de Emerald Park Shopping Centre à Trianon et nous excusons pour la gêne momentanée.» C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué émis par la direction de l'Emerald Park Shopping Centre, à Trianon, émis ce samedi 25 novembre. Une fermeture temporaire qui fait suite à une visite du Fire and Rescue Services dans le centre, vendredi.

Dans le communiqué, Johnny Leung, responsable du centre commercial, explique que les éléments du Fire and Rescue Services ont procédé au retrait temporaire de leur actuel Fire Certificate. Ces derniers ont recommandé des améliorations sur la prévention des incendies. «La direction collabore pleinement avec la brigade et met tout en œuvre pour garantir la réouverture du centre dans les plus brefs délais», a-t-il fait ressortir.