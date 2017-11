Madagascar: Ramtane Lamamra - Mission gênante pour le régime HVM

Quatre ans après, Ramtane Lamamra revient à Madagascar. Il a découvert dans le pays un nouveau contexte politique qui ne permet plus l'application de la formule « Ni... ni... ». Les tenants du pouvoir reprochent à l'émissaire de l'Union africaine de dénaturer la réalité alors que ces mêmes dirigeants HVM affirment que la mission de Ramtane Lamamra n'a pas eu sa raison d'être étant donné que Madagascar n'est plus un pays en crise.

En 2013 et au nom du principe de subsidiarité, la communauté internationale a notamment agi à travers l'Union africaine pour l'organisation d'une élection présidentielle de sortie de crise. Le « Ni... Ni... » a été imposé, car pour la communauté internationale, la candidature de Andry Rajoelina, de Marc Ravalomanana et de Didier Ratsiraka n'a pas été jugée favorable à une sortie de crise apaisée. Le diplomate Ramtane Lamamra a été parmi les artisans de ce « Ni... ni... » qui a permis au candidat de substitution Hery Rajaonarimampianina d'accéder au pouvoir.

Principe de subsidiarité. Pour le régime en place, la mission de l'émissaire de l'Union africaine n'a pas favorisé la stabilité politique pré-électorale dans le pays. Or, officiellement, c'était une simple mission d'évaluation de la situation pré-électorale à Madagascar. Et si l'Union africaine a choisi ce diplomate algérien, c'est parce qu'il connaît bien Madagascar à l'instar du mozambicain Joaquim Chissano, du Gabonais Jean Ping ou du Sud-Africain Marius Fransman. Ramtane Lamamra connaît bien également les acteurs politiques malgaches.

La mission d'évaluation et de consultation de trois jours que l'émissaire de l'Union africaine Ramtane Lamamra vient d 'effectuer à Madagascar n'a pas été appréciée par les tenants du pouvoir. Ce mépris à l'égard de ce diplomate algérien qui connaît bien le pays n'a pas été encore constaté à son arrivée lorsque Ramamtane Lamamra s'est rendu à Anosikely chez le président du Sénat, non moins président national du HVM Rivo Rakotovao, ou à Anosy chez le ministre des Affaires Etrangères, non moins secrétaire général du parti au pouvoir Henry Rabary-Njaka. Mais, les attaques, via la presse, ont été lancées à l'encontre de l'émissaire de l'Union africaine quand celui-ci a fait le déplacement à Faravohitra pour rencontrer l'ancien président Marc Ravalomanana. « J'ai appris beaucoup de choses du président Marc Ravalomanana. »

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.