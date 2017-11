Mauritanie: Le Président de la République pose la première pierre du projet de la ligne électrique 225/90 reliant Nouakchott à Nouadhibou

Vienne, 24/11/2017 - La ministre du Commerce, de l'industrie et du Tourisme, Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, a… Plus »

Dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre du Pétrole, de l'Energie et des Mines, M. Mohamed Ould Abdelvettah, a indiqué que la réalisation de ce projet entre dans le cadre des objectifs fixés par le gouvernement dans le domaine de l'énergie en vue de la généralisation de l'accès de tous les citoyens aux services de l'électricité, de relever le niveau de la qualité de celle-ci et d'intégrer les énergies renouvelables de façon considérable afin de diversifier les sources énergétiques du pays.

A cette occasion, le président a dévoilé la plaque commémorative de cet important projet financé à concurrence de 110 millions de dollars US et dont la fin des travaux est prévue dans 24 mois.

Sur le site, le Président a pris connaissance des données du projet et a suivi des explications présentées par le directeur général de la société nationale de l'électricité (SOMELEC) et les responsables de cette société sur ses différentes composantes et sur son rôle positif à engendrer un bond qualitatif dans le domaine de la production et du transport de l'électricité.

Copyright © 2017 Agence Nouakchott d'Information. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.