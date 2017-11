Madagascar: Elections - Des partis revendiquent l'établissement des règles de jeu

11 jours après leur dernière réunion à l'hôtel Colbert, les partis politiques et la société civile regroupés au sein du «Comité de Vigilance Démocratique pour les Elections» (CVDE) se sont de nouveau donné rendez-vous, hier, toujours au même endroit. Ont été présents, lors de cette rencontre, Marc Ravalomanana, Ihanta Randriamandranto, Alain Andriamiseza, Mahafaritsy Samuel, Guy Maxime Ralaiseheno et Fetison Rakoto Andrianirina. Pour ne citer qu'eux. Ils ont adopté, à cette occasion, un accord politique. Le CVDE estime ainsi qu'il faudrait rétablir les règles de jeu pour une élection acceptée par tous.

