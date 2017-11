Sénégal: Promiscuité, insalubrité, santé des détenus... - Situation alarmante à la Mac de Ziguinchor

Il y a encore fort à faire dans la construction et le développement des marchés financiers… Plus »

Un mal devenu endémique qui empêche l'administration pénitentiaire de respecter les standards internationaux consistant à séparer inculpés, des prévenus ou accusés ainsi que condamnés et de tenir en compte de leur personnalité et la diversité des infractions commises.

Des questions qui ont fait l'objet d'échange entre les membres de l'ONLPL et les magistrats de la région regroupés autour d'un atelier de deux jours à Ziguinchor pour trouver des solutions aux maux qui gangrènent les lieux de détention comme la MAC de Ziguinchor qui brille par la promiscuité, l'insalubrité et la santé des détenus qui apparaissent clairement dans des rapports de monitoring de cette prison.

Avant d'exiger la construction de nouvelles prisons, il faut faire un état des lieux de la situation en vue d'apporter des thérapies réalistes et à brève échéance martèle ainsi l'Observateur Nationale des lieux de Privation des libertés qui plaide pour le recours aux peines alternatives pour assurer une meilleure prise en charge sociale dans le règlement des problèmes et des conflits qui aboutissent devant les tribunaux.

Théoriquement, il suffirait de convaincre les magistrats d'utiliser les instruments juridiques pour réduire le recours à l'incarcération et pour rationaliser la justice pénale, eu égard au respect des droits de l'homme, aux exigences de la justice sociale et aux besoins de réinsertion des délinquants.

Fort de ce constat, il apparait selon Madame Lopez Ndiaye Josette que le moyen le plus efficace pour résoudre la surpopulation carcérale serait de permettre à des détenus condamnés à des peines de moins d'un an ou plus, de bénéficier d'aménagement de peine.

Pour la patronne de l'ONLPL Madame Lopez Ndiaye «l'impact de la surpopulation carcérale sur la promiscuité, l'insalubrité et la santé des détenus apparait clairement dans nos nombreux rapports de visites ou monitoring des prisons et cela sur toute l'étendue du territoire», a déclaré l'Observateur National des Lieux de Privation des Libertés qui se désole des difficultés auxquelles les détenus font face dans cette prison.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.