Cote d'Ivoire: Tournoi international du district d'Abidjan - Pourquoi les équipes européennes ne seront pas de la partie cette année

Cette 4e édition se déroulera du 30 novembre au 6 décembre 2017. Trois poules de quatre ont été constituées pour cette édition. L'Asec Mimosas, détentrice du trophée est logée dans le groupe A avec FC San Pedro, FC Lakika et le Volcan Junior. Ivoire FC a hérité du groupe B en compagnie du WAFA, Du Racing Club et d'Isongo FC. La Poule C est composée de l'Académie Royal VI, de la SOA, d'Ivoire Académie et du Royal FC. Ce tournoi sera exclusivement officié par des arbitres Ivoiriens et l'accès au Stade est gratuit.

Pour ce retour,12 équipes au lieu de 08 participeront à ce tournoi dédié au moins de 18 ans. Contrairement aux éditions précédentes, cette 4e édition ne verra pas la participation des équipes européennes. Une absence qui pourrait laisser penser que le TIDA est en régression. « Le TIDA n'est pas en régression. Le TIDA a plus tôt progressé. Nous étions lors de précédentes éditions à 8 équipes. Aujourd'hui nous sommes à 12 équipes. C'est une avancée. Pour cette édition, nous allons jouer sur deux stades ; le Champroux et le Parc des Sports. Nous avons progressé.

