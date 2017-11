Sénégal: Ligue 1 - Saison 2017-2018 - Deux affiches phares pour le top depart d'un marathon sans repit

Le coup d'envoi du championnat de Ligue 1 2017-2018 sera donné ce samedi 25 novembre, avec deux affiches phares qui opposent, au stade Léopold Senghor, le Jaraaf à Diambars et NGB à Génération Foot. La première journée se poursuivra dimanche avec cinq autres affiches dont un duel de promus. En raison du Mondial 2018 qui s'ouvre le 14 juin et auquel le Sénégal va participer, le championnat n'observera pas cette année une trêve. La Ligue sénégalaise de football qui entend veiller à la maitrise du calendrier veut boucler le «marathon» au plus tard 2 juin prochain.

Ce qui donnera lieu à un championnat non stop et sans trêve. Finaliste du Tournoi de l'Assemblée national et vainqueur de la super Coupe contre Mbour PC (2-0) et du Trophée des champions contre Stade de Mbour, les Académiens de Génération Foot ont sans doute fini d'annoncer la couleur. Ils repartent en conquête en affrontant les «Galactiques» de Niary Tally - Grand Dakar - Biscuiterie (Ngb), sixième lors du dernier exercice. En lever de rideau, les débats promettent aussi entre Diambars et Jaraaf qui ouvrent le bal de cette première journée. Avec leur succès au tournoi international de Ndiambour, les «Vert et Blanc» voudront sans doute enclencher une dynamique pour rééditer le fulgurant départ lors de la précédente saison. Mais aussi renouer à terme avec un titre qu'ils convoitent depuis quatre années. Il faut rappeler que pour des causes liées à l'indisponibilité du stade Demba Diop, les équipes de Dakar ont été contraintes de recevoir à Léopold Sédar Senghor et Alassane Djigo de Pikine. Les autres affiches auront lieu le dimanche.

Les autres rencontres de la première journée se poursuivront demain dimanche avec quatre rencontres. Vainqueur de la dernière édition de la Coupe du Sénégal et du Coupe du Parlement, Mbour Petite Côte fera le déplacement sur la pelouse du Ndiambour de Louga. De son côté le Stade de Mbour, détenteur de la Coupe de la Ligue, recevra la Linguère de Saint-Louis, repêchée après la suspension de l'US Ouakam, suite au drame survenu le 15 juillet dernier au stade Demba Diop, lors de la finale de la Coupe de la Ligue.

A Ziguinchor, le Casa-Sport accueille l'AS Douanes. Le début du championnat de Ligue 1 lance en même temps à Diourbel le premier duel des promus entre la Sonacos à Dakar Sacré-Cœur (Dsc). Le match Guédiawaye FC-Teungueth FC est quant à lui reporté à une date ultérieure en raison de la crise qui secoue actuellement le club de la Banlieue de Dakar.

PROGRAMME 1E JOURNEE

Samedi au stade Léopold Sédar Senghor :

16h 30 : Jaraaf-Diambars

NGB-Génération Foot.

Dimanche 26/11/2017

17h Ndiambour - Mbour Petite Côte

18h Stade de Mbour - Linguère

17h Casa Sport - AS Douane

17h Sonacos - Dakar Sacré cœur