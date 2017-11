Cote d'Ivoire: Charles Gnaoré aux ressortissants de Bouaké vivant à Toumodi - « N'attendez pas paquinou pour aller chez vous »

Prenant la parole, l'honorable Gnaoré Charles s'est félicité de l'existence de la mutuelle, a salué le bon voisinage des ressortissants de Bouaké avec les habitants de Toumodi et a encouragé les uns et les autres à vivre dans la paix seule condition pour les Ivoiriens pour retrouver l'harmonie d'antan. Le député de Bouaké a aussi fait des promesses à la MRBT : « Je reviens ici à Toumodi en février pour une véritable fête. Aux femmes de la mutuelle, nous allons offrir une broyeuse. Aux hommes, des tondeuses. N'attendez pas Paquinou pour aller chez vous. Venez voir vos parents pour partager avec eux votre expérience de Toumodi. » Le député suppléant de Toumodi a représenté l'honorable Arthur Aloco à cette rencontre.

Après avoir présenté le bureau de l'association et dit le mot de bienvenue, le secrétaire général de ladite mutuelle Koffi Koffi Eugène, et par ailleurs président du comité d'organisation de cette réception a décliné en quelques mots les mobiles qui ont guidé la création de la MRBT. Il s'est attardé sur les actes posés par cette structure dans le cadre de l'entraide qui la caractérise.

