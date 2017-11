Sénégal: Dialogue sur la Science, la Technologie et l'Innovation, à partir de mardi

Dakar — La Commission économique des Nations Unies (CEA) et le ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) organisent, à partir de mardi, à 15h à l'hôtel Fleur de Lys de Dakar, un dialogue sur la Science, la Technologie et l'Innovation (STI), annonce un communiqué parvenu à l'APS.

Initié en collaboration avec la Commission de l'Union africaine (CUA), ce dialogue sur la STI et le Programme de transformation de l'Afrique est axé sur le thème : "Enseignement supérieur, science, technologie et innovation et l'Agenda d'intégration et de développement en Afrique", renseigne la source.

Le Dialogue qui aura lieu du 28 au 30 novembre 2017 prévoit la participation d'environ cinquante (50) experts issus des gouvernements, du secteur privé, des institutions financières, des organisations non gouvernementales et des instituts de recherche de l'intérieur et de l'extérieur du Sénégal.