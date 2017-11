Sénégal: Coopérations entre l'Afd et le pays - 55 opérations déroulées pour un montant de 854,4 milliards

Il y a encore fort à faire dans la construction et le développement des marchés financiers… Plus »

Selon l'argentier de l'Etat, la coopération entre la France et le Sénégal est très dynamique et porte sur les domaines prioritaires pour le développement économique et social du Sénégal. «Je voudrais à titre illustratif rappeler quelques réalisations majeures en cours d'exécution à savoir le prolongement de l'autoroute à péage Diamniadio-Aibd pour 58,38 milliards de francs Cfa, le projet de la desserte ferroviaire entre l'Aibd et Dakar (Train Express Régional) pour un montant de 189 milliards de francs Cfa, le projet de construction d la troisième usine de traitement des eaux de Keur Momar Sarr pour une montant de 52,5 milliards de francs et de la demande d'un financement complémentaire de l'usine Keur Momar Sarr 3 en électricité », a-t-il détaillé.

Suivant le Ministre, les engagements en cours d'exécution prévus dans le document cadre de partenariat entre les deux pays portent sur un montant de 361 millions d'Euros, soit environ 237 milliards de francs Cfa dont 235 milliards de francs Cfa exécutés par le biais de l'agence française de développement et le reste des engagements est mis en œuvre par d'autres canaux tels que le service de coopération et d'actions culturelles de l'ambassade de France au Sénégal. Par ailleurs, il a rappelé que lors de la réunion du groupe consultatif pour le Sénégal à Paris en février 2014, la France avait annoncé de nouveaux engagements pour appuyer le financement du plan d'actions prioritaires (Pap) 2014-2018 du Plan Sénégal Emergent (PSE) pour un montant de 282 milliards de francs Cfa. A l'en croire, ces engagements se sont concrétisés depuis cette date par la signature de 29 conventions de financement avec l'Afd pour un montant de 580 milliards de francs Cfa, soit le double des engagements initialement annoncés.

Depuis 2007, l'Agence française de développement (Afd) a approuvé un total de 55 opérations en faveur du Sénégal pour un montant d'environ 856,4 milliards de francs Cfa. La révélation est du Ministre de l'économie, des finances et du plan Amadou Ba. Il présidait hier, vendredi 24 novembre la cérémonie d'ouverture de la 1ere session de la revue annuelle conjointe du programme de coopération entre l'agence française de développement et le Sénégal.

L'agence française de développement (AFD) a organisé hier, vendredi 24 novembre, conjointement avec le gouvernement du Sénégal la revue de portefeuille des projets et programmes qu'elle finance au Sénégal.

