Burkina Faso: Appel au calme avant la visite du président français

« On doit oublier les intérêts partisans et penser à l'intérêt supérieur de la Nation. Imaginez un seul instant l'honneur que le Burkina Faso a eu d'accueillir un chef d'Etat et qu'on dise qu'il a été mal accueilli. Cela ne répond à aucune de nos valeurs ; cela ne répond à aucune de nos références culturelles », a-t-il déclaré. Selon le ministre Alpha Barry, aucune tradition au Burkina Faso n'autorise les populations à boycotter l'arrivée d'un étranger.

« L'université est, par excellence, un point de contradiction. Aussi, je pense que si des acteurs universitaires ou des associations disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la venue, c'est leur droit ; nous sommes dans un pays de démocratie. Ce que nous voulons c'est insister sur le fait que nous avons ici une pratique culturelle et une pratique de réception de nos hôtes. Cela n'a pas empêché le président Thomas Sankara d'avoir un discours extrêmement dur à l'encontre de Mitterrand et de l'avoir reçu avec tous les égards », a précisé le ministre de la Communication.

