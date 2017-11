Madagascar: Nations unies - Trois millions USD pour la consolidation de la paix

On parle surtout des aides du FMI, de la Banque mondiale et de l'Union européenne. Et pourtant, il y a aussi des appuis financiers et techniques très efficaces accordés par d'autres partenaires techniques et financiers. C'est le cas, notamment d'un projet des Nations unies relatif à l'appui aux mécanismes endogènes pour le dialogue communautaire et à l'amélioration des conditions économiques des populations vulnérables. S'inscrivant dans le cadre de l'amélioration de la sécurité dans le Sud, ce projet des Nations unies a pour objectif principal d'instaurer le dialogue communautaire notamment en renforçant les moyens de subsistance et en favorisant le changement de comportement en faveur de la paix.

Pour un montant de trois millions USD sur le fonds pour la consolidation de la paix, le projet est mis en œuvre dans les régions d'Androy, plus exactement dans la Commune de Beraketa et dans la région Anosy à Betroka, Ianabinda, Ivahona et Mahabo. Le lancement de ce projet qui sera mis en œuvre par la FAO, le Fonds d'équipement des Nations unies, l'UNESCOP et l'UNFPA.

Un projet qui sera d'une utilité particulière pour les bénéficiaires dans la mesure oùil s'agira avant tout de renforcer la cohésion sociale et l'adhésion à la paix de la population, à travers la promotion de mécanismes endogènes de dialogue communautaire. Ici les actions se feront, par exemple sous forme de promotion et d'appui aux rituels et autres formes d'initiatives endogènes et des mécanismes de réconciliation de type « titika » ou « sangy » afin d'engager un processus de pardon et de réconciliation communautaire. Le projet visera également à intégrer les communautés, notamment les femmes et les jeunes marginalisés dans la dynamique socio-économique et renforcer leur participation dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix, réduisant ainsi leur vulnérabilité à se faire enrôler au sein des « dahalo ».

Le développement communautaire se fera sous forme d'accompagnement dans les activités agro-pastorales comme l'identification des filières porteuses, la fourniture d'intrants agricoles, d'équipements et outils, la structuration des groupements au marché et à la commercialisation des produits. Pas moins de 8 000 ménages seront concernés par ce projet qui réalisera également une éducation financière pour les bénéficiaires.