Madagascar: Ambassade de Chine - Don pour l'Association des Mères anglicanes d'Antananarivo

Les couvertures offertes par l'Ambassade de la Chine étaient unanimement appréciées par les récipendiaires.

Dans le dessein d'accompagner les mères démunies sur la voie de l'épanouissement, la République populaire de Chine a fait don de 215 couvertures d'une valeur de 10 millions d'ariary à l'Association des Mères anglicanes d'Antananarivo.

Cette association accompagne et réinsère socio-professionnellement les mères vulnérables de la capitale et ce depuis 20 ans. Confessionnelle, l'association œuvre aussi pour le bien-être familial basé sur l'éducation chrétienne. Cette remise de dons cadre également dans la célébration cette année des 45 ans de relations diplomatiques sino-malgache, marquées par une amitié sincère et une compréhension mutuelle. C'est la raison pour laquelle, l'Ambassade de la République populaire de Chine tient à appuyer Madagascar, autant dans le domaine culturel, que socio-économique.

Débrouillardise. D'ailleurs, SE Madame l'Ambassadeur YANG Xiaorong a souligné cette relation amicale et basé sur un soutien et respect mutuels dans son allocution : « Je tiens à rendre hommage à toutes les mères du pays, car elles tiennent une place authentique dans l'épanouissement d'un ménage, voire de toute la nation. Les mères malgaches sont travailleuses, ambitieuses et débrouillardes(... ) C'est avec joie que la Chine se veut sœur et fidèle amie de Madagascar ». De son côté, l'Association des Mères anglicanes d'Antananarivo- comptant actuellement 3 986 membres, a remercié chaleureusement SE Madame l'Ambassadeur YANG Xiaorong et a fait savoir que ce genre d'appui et de soutien contribue à renforcer davantage leur motivation et leur conviction pour la cause qu'elles défendent : celle de la Promotion de la Femme.