Madagascar: « Loko race » - Une course animée haute en couleur

C'est parti pour un tour et que tout le monde se met sur sa tenue blanche ! « Loko race » revient pour la troisième édition, avec plus de couleurs et d'amusement. Demain, pas moins de 5 000 amateurs de course ludique seront attendus aux alentours du Lac Anosy. Sur un parcours de quatre kilomètres, les milliers de coureurs seront colorés dans les stations de couleurs tous les 800 mètres.

Musique, danse, jeux et ambiance festive seront au programme. Petits et grands y trouveront leur bonheur. Entre les « zumba white », le « funky live color » et le concert avec Stéph Ramb les animations ne manqueront pas. Si la convivialité est de mise, la course implique également des œuvres caritatives. Un chèque d'une valeur d' 1 million d'Ariary sera versé à l'association Compassion Madagascar. Ceci pour couvrir les besoins en nourritures et en médicaments des enfants de familles démunies, dans les hôpitaux publics de Madagascar.