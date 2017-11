Sénégal: Echange d'expériences entre l'Assemblée nationale du Congo et du Sénégal - Le pétrole et l'immigration au menu des discussions

Dans le cadre de la coopération entre les deux Institutions, le président de l'Assemblée nationale du Congo, Isidore Mvouba et son homologue du Sénégal, Moustapha Niasse ont tenu hier, vendredi 24 novembre, une séance de travail, qui doit aboutir à une synthèse à soumettre aux chefs d'Etat des deux pays, ainsi qu'aux deux Assemblées. Sur les contours des échanges, la deuxième personnalité du Sénégal informe que les discussions ont tourné autour des questions de sécurité, de la formation et de l'emploi des jeunes, mais aussi de l'immigration et du pétrole, entre autres.

En effet, M. Niasse a laissé entendre qu'ils ont profité de l'entretien «pour évoquer la question des biens faits du pétrole et de la malédiction du pétrole dans certains pays». Des propos corroborés par son homologue du Congo qui assure que «le Sénégal va tirer profit des expériences de pays producteurs de pétrole comme le notre».

Autre sujet évoqué, et pas des moindres, la question de l'immigration avec son corollaire de vente de migrants ressortissants de pays de l'Afrique Sub-saharienne. Niasse de renseigner, que ladite question a été abordée. Il a ainsi déploré «ce phénomène qui est très préjudiciable aux économies africaines et même aux peuples africains». Ainsi, les deux chefs de parlement ont échangé sur le pourquoi et le comment régler ce phénomène. Tout en précisant que les Assemblées ne dirigent pas les pays, M. Niasse a révélé que des propositions ont été formulées.

A noter, en outre, que les échanges entre les deux chefs d'Institutions ont tourné autour des questions de formations et de l'emploi des jeunes, sans oublier la question sécuritaire, avec le phénomène de terrorisme dans le monde. Une synthèse des travaux va être faite, selon les assurances du Secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès (Afp), puis remis aux deux Assemblées nationales, ainsi qu'aux présidents, notamment Denis Sassou-Nguesso du Congo et Macky Sall du Sénégal.