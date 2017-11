Madagascar: Consulat de Monaco - Don pour le Lycée de Talatamaty

Des représentants des élèves, du corps enseignant et le proviseur du lycée de Talatamaty devant les ordinateurs fraîchement réceptionnés.

Hier, le lycée de Talatamaty a bénéficié d'un don offert par la Principauté de Monaco, à travers son Consulat. Le don était constitué d'un lot de six ordinateurs équipés et opérationnels, dans le dessein de renforcer les capacités des élèves en matière d'informatique. Notons que cette remise de don cadre dans la coopération que la Principauté de Monaco a initié avec la Commune de Talatamaty dans divers secteurs sociaux de base, notamment l'éducation et la santé (construction de Centre de Santé de Base).

Joie. Comme il fallait s'y attendre, les ordinateurs ont été réceptionnés dans la liesse, étant donné qu'auparavant, les élèves étaient initiés à l'informatique et à l'internet, par le biais de tablettes ou de projections. Le proviseur du lycée, Mme Michèle Raharindranto de souligner : « Les élèves et nous, le corps enseignant, accueillons ces ordinateurs avec beaucoup de joie, car nous sommes convaincus qu'à l'ère du numérique, éducation et démocratisation du numérique peuvent et doivent aller de pair. Après l'arrivée de ces ordinateurs, nous projetons d'élaborer des partenariats pour introduire une connexion internet au lycée ».