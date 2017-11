Sénégal: Loi des finances 2017-2018 - Le groupe parlementaire libéral refuse de voter le budget

Le groupe parlementaire «Liberté et Démocratie» présidé par Me Madické Niang a décidé de ne pas voter le budget 2017-2018. Il l'a fait savoir hier, vendredi 24 novembre lors d'une face à face avec la presse.

«Après concertation avec les membres du groupe et après avoir écouté nos leaders, le groupe parlementaire «Démocratie et Liberté» a décidé de boycotter les débats sur le vote du projet de loi de finances rectificative 2017/2018», a déclaré l'ancien Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Toutefois, Me Madické Niang a tenu à préciser que «le refus du vote n'est pas de la politique politicienne», mais que les différents volets ont été étudiés et les chiffres analysés.

Résultats : «ce budget ne reflète pas les intérêts du peuple sénégalais», tranche-t-il. Et d'ajouter : «il est élaboré avec un seul objectif : celui de réélire le président Macky Sall en 2019». Il en veut pour preuve l'appellation budget social. «C'est un aveu de taille», martèle-t-il.

Par ailleurs, les députés libéraux ont indiqué que dans ce budget, il n'y a aucune forme de gouvernance sobre et vertueuse. Puisque soutient Me Niang «on est loin des 500.000 emplois que prévoyait Yoonu Yokkutte. C'est déplorable !» en ajoutant la famine touche plusieurs familles et des jeunes continuent de chômer.

Pis, relève-t-il, c'est la dette qui flambe. «Elle est de 6.400 milliards alors que quand nous étions au pouvoir, elle était de 2.700 milliards».