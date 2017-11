Madagascar: Partenariat - Une usine de drones verra le jour

Une société étatique chinoise dénommée « Shanxi Dikuang Overseas Engineering Construction Co. Ltd ou SDOC », prévoit de bâtir une de ses usines de production technologique et de services UAV à Madagascar pour le marché Africain. La signature de protocole d'accord de coopération entre le ministère auprès de la Présidence en charge des projets présidentiels, de l'aménagement du territoire et de l'équipement (M2PATE), le ministère de la Défense nationale et la société nationale de participations (SONAPAR) ainsi que la société SDOC a été effectuée hier à l'hôtel Colbert.

Une signature qui engage l'État à se doter d'équipements de technologie avancée. « L'État malgache participe à la signature, mais la SONAPAR et SDOC sont les deux entités opérationnelles de ce projet », selon le ministre auprès de la Présidence en charge des projets présidentiels, de l'aménagement du territoire et de l'équipement, Benjamina Ramanantsoa.

Entité commune

L'État est très motivé car ce projet apportera une création d'emplois à forte valeur ajoutée. Il va aussi intégrer Madagascar dans le marché africain en se dotant des capacités technologiques et de transfert de compétences. Mais si le lieu d'implantation de l'usine de production est encore inconnu, et que les lois en vigueur sur les drones sont assez complexes, l'entité commune sera créée dans le consortium entre l'État, la SONAPAR et la SDOC d'ici trois mois. Tandis que les activités principales sur le territoire malgache sont déjà connues, comme la recherche et le développement technique et technologique des produits, la fabrication et l'assemblage, la commercialisation des produits, et exclusivement la distribution des produits en Afrique par l'entité commune.

Les domaines d'application des drones peuvent être très diversifiés avec le foncier et la topographie, l'environnement, la santé, l'exploration et l'exploitation minière, le relevé hydrologique et le forage et la sécurité qui sont primordiaux pour la Grande île. « C'est une nouvelle manière, moderne, pour nous de nous réapproprier notre vaste territoire, de le couvrir, de le planifier et de la capitaliser », termine le ministre.