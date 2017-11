Afrique de l'Ouest: Pastoralisme - Vers une évaluation du cheptel des pays du Cilss

Evaluer le potentiel du cheptel, disposer de données statistiques agricoles, et structurer la composante marché, telles ont été les grandes recommandations du Colloque P2CG «Pastoralisme dans le courant des changements globaux: défis, enjeux et perspectives», tenu à Dakar du 20 au 24 novembre.

Le Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel au nombre de 13 pays s'engage à évaluer son cheptel. Ceci, pour mieux maitriser et augmenter la part de contribution de celui-ci aux économies respectives des pays concernés. C'est l'une des grandes recommandations du Colloque international sur «le pastoralisme dans le courant des changements globaux: défis, enjeux et perspectives» de quatre (04) jours à Dakar qui a pris fin jeudi dernier, dira le secrétaire exécutif du Cilss Djimé Adoum.

LE PASTORALISME CONTRIBUE 40 A 70% AUX ECONOMIES NATIONALES

En effet, dira le secrétaire exécutif: «La part de contribution du pastoralisme varie de 40 à 70%. Et ceci est très important aussi bien pour la sécurité alimentaire des populations, de la stabilité sociale, et sur l'économique nationale». A cela, renseigne-t-il: «Nos systèmes nationaux de collecte et d'analyse des données, jusqu'ici souffrent éperdument de fiabilité et de viabilité. Par conséquent, nous voulons mettre en valeur les données agricoles, qui elles constituent le socle de nos Etats respectifs. Dès lors, il s'impose à nous de prendre les devants avant que les occidentaux ne viennent financer et dérouler les programmes. Et une fois la fin du projet que nous ne soyons plus à mesure de continuer et ainsi être dans une totale dépendance interminable», a-t-il soutenu.

A l'en croire, «nous voulons que nos décideurs politiques prennent conscience de cela et créent des lignes budgétaires pour permettre de capitaliser sur les financements extérieurs. Et ce, après la fin d'un projet relatif aux questions que nos gouvernements arrivent à assurer la continuité en termes de collecte et d'analyse des données statistiques», -t-il fait valoir.

AUGMENTER LE COMPOSANT PASTORALISME

«Aujourd'hui, il urge de mettre en place un cadre structuré devant permettre au pasteur de pouvoir commercer son produit s'il le désire avec le prix raisonnable. Parce qu'en définitive, le pasteur doit pouvoir gagner s'il veut vendre son produit. Et c'est ainsi qu'on arrivera à dynamiser et rentabiliser le secteur. Tout ceci, en l'impliquant dans la planification et la gestion de ses ressources», a-t-il étalé. Les participants au colloque P2CG «Pastoralisme dans le courant des changements globaux» ont réfléchi sur entre autres questions: Comment situer les mutations majeures auxquelles l'élevage, les éleveurs et les systèmes se confrontent, dans la pluralité des perceptions des acteurs opérationnels, institutionnels ou scientifiques; préciser les défis, les obstacles et les opportunités que le pastoralisme rencontre ; évaluer les enjeux pour le futur en termes de contribution à l'économie et à l'alimentation dans l'émergence de préoccupations telles que l'agro-écologie, la mondialisation, la lutte contre la pauvreté et la sécurité; adaptation au changement du climat et atténuation des effets sur le climat; résilience face à la vulnérabilité, la pauvreté et les risques; innovations techniques et organisationnelles; contribution écosystémique à la production de services; accompagnement par les politiques publiques; prospecter ensemble les alternatives autour desquelles les éleveurs, la recherche, les organisations publiques et les responsables politiques pourraient orienter leurs actions à venir.